У Києві утворились численні пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві утворились пробки на проспекті Перемоги та в районі станції метро "Шулявська"

У Києві зранку 13 червня утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Зокрема, на правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги та біля станції метро "Шулявська" у зв'язку з дорожнім ремонтом. Перекритий рух транспорту на вулиці Вадима Гетьмана. Пробки утворились на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Полтавська, вулиці Жилянська, вулиці Саксаганського, в районі Набережного шосе, вулиці Набережно-Хрещатицька. На вулиці В'ячеслава Чорновола дорожні роботи.

Численні пробки утворились на мосту Патона та Дарницькому мосту. На лівому березі ускладнений рух транспорту на Баварському проспекті, біля станції метро "Лівобережна", на проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана та в районі станцій метро "Осокорки" та "Славутич".

Фото: пробки у Києві (скріншот Googlr Maps)

Нагадаємо, у Києві з 13 по 19 червня частково обмежать рух на Північному мосту через дорожій ремонт. Також з 7:00 12 червня до 11:00 13 червня у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вулиці Академіка Заболотного на ділянці від ТЦ "Магелан" до Феофановского ринку буде частково обмежено рух транспорту.