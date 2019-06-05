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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    05.06.2019 - 09:19
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на мосту Патона и Гаванскому мосту

В Киеве 5 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы, в районе станций метро "Житомирская", "Академгородок", "Нивки". Также осложнено движение транспорта на улице Елены Телиги, улице Борщаговская, улице Жилянская, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, в районе метро "Университет" и "Лукьяновская", на улице Набережно-Крещатицкая.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Отметим, что пробки зафиксированы на мосту Патона и Гаванскому мосту, а на левом берегу Киева - на Броварском проспекте, проспекте Соборности и Дарницком шоссе. Затруднено движение транспорта возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Левобережная".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине с 1 июня ввели сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта. Однако, ограничения не распространяются на транспортные средства, которые перевозят опасные, скоропортящиеся грузы, животных и птиц, а также осуществляют перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

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