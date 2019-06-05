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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 09:19
У Києві утворились численні пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки зафіксовані на мосту Патона та Гаванському мосту

У Києві 5 червня утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на данні Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на проспекті Леся Курбаса, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Перемоги, в районі станцій метро "Житомирська", "Академмістечко", "Нивки". Також ускладнених рух транспорту на вулиці Олени Теліги, вулиці Борщагівська, вулиці Жилянській, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, в районі метро "Університет" та "Лук'янівська", на вулиці Набережно-Хрещатицька.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Зазначимо, що пробки зафіксовані на мосту Патона та Гаванському мосту, а на лівому березі Києва - на Броварському проспекті, проспекті Соборності та Дарницькому шосе. Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Лівобережна".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 1 червня ввели сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Проте, обмеження не поширюються на транспортні засоби, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, тварин і птахів, а також здійснюють перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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