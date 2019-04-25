В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на мостах Южном, Дарницком, Метро и Северном

В Киеве утром 25 апреля образовались многочисленные пробки, в частности, на проспектах Победы, Космонавта-Комарова, Голосеевском и на Кольцевой дороге. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Вадима Гетьмана, улице Борщаговская, улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, улице Жилянской, Воздухофлотском проспекте, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, проспекте Победы, проспекте Космонавта-Комарова. Также на Столичном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улице Новоконстантиновская. Отметим, затруднено движение транспорта на мостах Южном, Дарницком, Метро и Северном.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Также пробки образовали возле станций метро "Выдубичи", "Выставочный центр", "Вокзальная", "Шулявская" и "Дорогожичи". На левом берегу пробки на проспектах Бажана и Соборности.

Напомним, в Киеве во время празднования Пасхи работа общественного транспорта, который проходит возле станций метро, будет продлена на один час 27 апреля, 28 апреля будет начата на один час раньше.