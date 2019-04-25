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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 09:32
У Києві утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на мостах Південному, Дарницькому, Метро та Північному

У Києві зранку 25 квітня утворились численні пробки, зокрема на проспектах Перемоги, Космонавта-Комарова, Голосіївському та на Кільцевій дорозі.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Борщагівська, вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Жилянській, Повітрофлотському проспекті, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, проспекті Космонавта-Комарова. Також на Столичному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Новокостянтинівська. Зазначимо, ускладнений рух транспорту на мостах Південному, Дарницькому, Метро та Північному.

 
Фото: пробки в Києві (скріншот)

Також пробки утворили біля станцій метро "Видубичі", "Виставковий центр", "Вокзальна", "Шулявська" та "Дорогожичі". На лівому березі пробки на проспектах Миколи Бажана та Соборності.

Нагадаємо, у Києві під час святкування Великодня робота громадського транспорту, який проходить біля станцій метро, буде продовжена на одну годину 27 квітня, 28 квітня буде розпочата на одну годину раніше.

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