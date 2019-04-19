В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве 19 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на улице Королевской, Николая Гринченко и на Майдане Независимости. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на Набережном шоссе, улице Большая Житомирская, по улице Нижний Вал, улице Юрия Ильенко, проспекте Победы, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, улице Бассейной, улице Михаила Грушевского, улице Шелковичная, бульваре Дружбы Народов, на Надднепрянском шоссе.

В частности, пробки на Южном мосту, возле метро "Шулявская", "Золотые ворота", "Университет", "Крещатик", "Олимпийская", "Дружбы народов", "Нивки". Отметим, что затруднено движение транспорта на левом берегу, в частности на Харьковском шоссе.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, из-за дебатов на НСК "Олимпийский" закрыты на вход и выход три станции метро. На вход и выход закрыты станции "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Добавим, с 12 апреля до 3 мая частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути. Ограничения начнут действовать с 10:00 12 апреля в связи с проведением работ по ремонту деформационных швов.