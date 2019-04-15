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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    15.04.2019 - 19:07
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На левом берегу затруднено движение транспорта на улице Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, Харьковском шоссе

В Киеве вечером образовались многочисленные пробки на дорогах на правом берегу, в частности на проспекте Победы, Набережном шоссе и двух мостах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Киева пробки зафиксированы на улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Жилянской, проспекте Победы, улице Борщаговской, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, Владимирском спуске, улице Льва Толстого, бульваре Дружбы Народов. Также прообки на мостах Метро и Северном.

На левом берегу затруднено движение транспорта на улице Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Днепровской набережной.

 
Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Также пробки зафиксированы возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Славутич", "Выдубичи", "Шулявская".

Напомним, с 12 апреля до 3 мая частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути. Ограничения начнут действовать с 10:00 12 апреля в связи с проведением работ по ремонту деформационных швов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Пасху изменят график общественного транспорта. В частности, в Пасхальную ночь метрополитен и наземный транспорт будет работать дольше, а утром 28 апреля раньше выйдут на маршруты. Кроме того, с утра увеличат количество единиц транспорта, который проходит возле церквей.

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