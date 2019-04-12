В Киеве образовались многочисленные пробки на правом берегу

Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на трех киевских мостах

В Киеве вечером 12 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах на правом берегу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

В значительной мере пробки зафиксированы на правом берегу, а именно на улице Набережно-Луговой, улице Набережно-Рыбальской, улице Юрия Ильенко, улице Вячеслава Черновола, проспекте Победы, улице Жилянской, улице Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, на Парковой дороге, улице Большой Васильковской.

Также пробки возле метро "Теремки", "Выдубичи", "Дружбы народов", "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого", "Шулявская", "Нивки", "Контрактовая площадь". В частности, затруднено движение транспорта на трех киевских мостах: Северном, Южном и Метро.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Отметим, что на левом берегу столицы пробки на Харьковском шоссе, проспекте Соборности и Броварском проспекте.

Напомним, с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.