В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве утром 12 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правобережной части серьезные пробки образовались на окружной в районе станции метро "Академгородок", конечной скоростного трамвая, а также в районе съезда на дорогу на Вишневое. На несколько километров пробка растянулась по проспекту Победы между станциями метро "Житомирская" и "Шулявская" и на въезде в Киев по проспекту Курбаса и Голосеевскому проспекту. Традиционно для этого времени суток движение осложнено в центральной части города, на Печерске, Лукьяновке и Подоле.

На левобережной части на несколько километров растянулась пробка от станции метро "Позняки" по проспекту Бажана и через Южный мост. Движение транспорта осложнено в направлении правого берега по Северному мосту и мосту Патона.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок".