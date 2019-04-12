У Києві утворилися численні затори

У Києві вранці 12 квітня утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правобережній частині серйозні затори утворилися на окружній в районі станції метро "Академмістечко", кінцевої швидкісного трамвая, а також в районі з'їзду на дорогу на Вишневе. На кілька кілометрів пробка розтягнулася по проспекту Перемоги між станціями метро "Житомирська" та "Шулявська" і на в'їзді до Києва по проспекту Курбаса та Голосіївському проспекту. Традиційно для цього часу доби ускладнено рух в центральній частині міста, на Печерську, Лук'янівці і Подолі.

На лівобережній частині на кілька кілометрів пробка розтягнулася від станції метро "Позняки" по проспекту Бажана і через Південний міст. Рух транспорту ускладнено в напрямку правого берега з Північного мосту і мосту Патона.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна біля станції метро "Академмістечко".