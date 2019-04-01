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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    01.04.2019 - 19:22
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено преимущественно на правом берегу города

В Киеве вечером 1 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Набережно-Крещатицкая, Крещатик, Новоконстантиновская, Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы народов.

Кроме того, вечером движение затруднено улицах Борщаговская, Вадима Гетьмана, Даниила Щербаковского, Академика Палладина, Большой Кольцевой дороге.

Также пробки зафиксированы в районе станций метро "Лукьяновская", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Святошин", "Житомирская", "Печерская".

Наблюдаются пробки на мосту Метро, Южном мосту, Северном мосту и мосту Патона.

Затруднено движение транспорта на левом берегу на Днепровской набережной, проспекте Соборности, улице Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве 1 апреля микроавтобус Volkswagen в районе станции метро "Демеевская" провалился под асфальт.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

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