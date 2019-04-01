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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 19:22
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі міста

У Києві ввечері 1 квітня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Набережно-Хрещатицька, Хрещатик, Новокостянтинівська, Січових Стрільців, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Олени Теліги, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів. 

Крім того, ввечері рух ускладнений вулицях Борщагівська, Вадима Гетьмана, Данила Щербаківського, Академіка Палладіна, Великій Кільцевій дорозі. 

Також пробки зафіксовані в районі станцій метро "Лук'янівська" "Дружби Народів", "Видубичі", "Святошин", "Житомирська", "Печерська".

Спостерігаються затори на мосту Метро, Південному мосту, Північному мосту та мосту Патона.

Ускладнено рух транспорту на лівому березі на Дніпровській набережній, проспекті Соборності, вулиці Гната Хоткевича.

Фото: пробки в Києві (скріншот) 

РБК-Україна писало, що у Києві 1 квітня мікроавтобус Volkswagen у районі станції метро "Деміївська" провалилася під асфальт. 

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. 

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