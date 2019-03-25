В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве вечером 25 марта образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, движение затруднено на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко, улице Большая Житорирська, Набережно-Луговая, Набережно-Рыбальская, Большая Васильковская, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы.

Кроме того, пробки наблюдаются на улице Даниила Щербаковского, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улице Васильковская.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Житомирская", "Нивки", "Лукьяновская", "Дружбы народов", "Славутич".

Пробки образовались также на мосту Метро, Северном мосту и Южном мосту.

На левом берегу движение затруднено на проспекте Соборности, улице Гната Хоткевича, проспекте Николая Бажана.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве в следующую субботу, 30 марта, с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине".

Напомним, на Шулявском путепроводе 17 марта, начался демонтаж. Движение транспорта организован по прилегающим улицам. Ремонт продлится ориентировочно до конца 2019 года.