В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались преимущественно на правом берегу Киева

В Киеве сегодня вечером, 18 января 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На левом берегу Киева движение осложнено на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, на Русановке, Броварском проспекте, в районе станций метро "Черниговская", "Дарница", "Левобережная". Кроме того, движение осложнено на мосту Метро и мосту Патона.

На правом берегу Киева пробки наблюдаются на Подоле, Набережном шоссе, ул. Вышгородской, ул. Автозаводской, проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, на Лукьяновке, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, бульваре Тараса Шевченко, Крещатике, Владимирском спуске, ул. Глыбочинской, в районе Бессарабского рынка, станций метро "Льва Толстого", "Олимпийская", "Театральная".

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на выходных, 19 и 20 января 2019 года, будет ограничено движение на Северном мосту. Ограничения будут введены из-за проведения ремонтных работ с 9 часов утра до 20 часов вечера.