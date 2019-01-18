У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні ввечері, 18 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На лівому березі Києва рух ускладнено на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана, на Русанівці, Броварському проспекті, в районі станцій метро "Чернігівська", "Дарниця", "Лівобережна". Крім того, ускладнено рух на мосту Метро і мосту Патона.

На правому березі Києва затори спостерігаються на Подолі, Набережному шосе, вул. Вишгородській, вул. Автозаводській, проспекті Степана Бандери, проспекті Перемоги, вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, на Лук'янівці, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, Володимирському узвозі, вул. Глибочинській, в районі Бессарабського ринку, станцій метро "Льва Толстого", "Олімпійська", "Театральна".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на вихідні, 19 і 20 січня 2019 року, буде обмежено рух на Північному мосту. Обмеження будуть введені через проведення ремонтних робіт з 9 години ранку до 20 години вечора.