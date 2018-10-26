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В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Новости » Инфраструктура    26.10.2018 - 17:58
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 26 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Киева пробки образовались на Большой Окружной дороге, проспекте Победы от станции метро "Житомирская" до "Шулявской", на ул Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Степана Бандеры, на Набережном шоссе, Подоле, ул. Новоконстантиновской, бульваре Тараса Шевченко, на Крещатике, на Лукьяновке, ул. Большая Житомирская, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Надднепрянском шоссе.

Кроме того, движение осложнено в районе станций метро "Олимпийская", "Кловская", "Театральная", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого", "Почайна".

На левом берегу столицы пробки образовались на Русановке, Дарницком шоссе, в районе Дарницкой площади, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, в районе станций метро "Лесная", "Левобережная", "Бориспольская".

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в воскресенье, 28 октября, из-за футбола возможно внесение изменений в работу метрополитена.

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