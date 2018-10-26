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У Києві утворилися численні затори на дорогах

Новини » Інфраструктура    26.10.2018 - 17:58
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 26 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі Києва пробки утворилися на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги від станції метро "Житомирська" до "Шулявської", на вулиці Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Степана Бандери, на Набережному шосе, Подолі, вул. Новокостянтинівській, бульварі Тараса Шевченка, на Хрещатику, на Лук'янівці, вул. Велика Житомирська, вул. В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Наддніпрянському шосе.

Крім того, ускладнено рух в районі станцій метро "Олімпійська", "Кловська", "Театральна", "Золоті ворота", "Площа Льва Толстого", "Почайна".

На лівому березі столиці затори утворилися на Русанівці, Дарницькому шосе, в районі Дарницької площі, Харківському шосе, Броварському проспекті, в районі станцій метро "Лісова", "Лівобережна", "Бориспільська".

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві у неділю, 28 жовтня, через футболу можливе внесення змін в роботу метрополітену.

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