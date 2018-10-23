В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 23 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу движение осложнено на Набережном шоссе, Гаванском мосту, ул. Набережно-Луговая, ул. Новоконстантиновской, проспекте Степана Бандеры, ул. Елены Телиги, ул. Александра Довженко, проспекте Победы, ул. Борщаговской, Чоколовском бульваре, проспекте Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, Крещатике.

Кроме того, движение перекрыто в районе станции метро "Героев Днепра", в районе Шулявского моста, а также на Виноградаре - на участке проспекта Правды от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко.

На левом берегу столицы движение осложнено на Днепровской набережной, Позняках, Дарнице, в районе "Бориспольской", "Левобережной", на Дарницкой площади, проспекте Соборности. Также пробки образовались на мосту Метро и мосту Патона.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, сегодня утром в Киеве на бульваре Леси Украинки автокран протаранил 21 автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки за помощью врачей обратились три человека.