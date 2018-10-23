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У Києві утворилися численні затори на дорогах

Новини » Інфраструктура    23.10.2018 - 18:30
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 23 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі ускладнено рух на Набережному шосе, Гаванському мосту, вул. Набережно-Лугова, вул. Новокостянтинівській, проспекті Степана Бандери, вул. Олени Теліги, вул.Олександра Довженка, проспекті Перемоги, вул. Борщагівській, Чоколівському бульварі, проспекті Валерія Лобановського, на Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, Хрещатику.

Крім того, перекрито рух в районі станції метро "Героїв Дніпра", в районі Шулявського мосту, а також на Виноградарі - на ділянці проспекту Правди від вул. Газопровідної до вул. Маршала Гречка.

На лівому березі столиці ускладнено рух на Дніпровській набережній, Позняках, Дарниці, в районі "Бориспільської", "Лівобережної", на Дарницької площі, проспекті Соборності. Також затори утворилися на мосту Метро і мосту Патона.

У Києві утворилися численні затори на дорогах

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, сьогодні вранці в Києві на бульварі Лесі Українки автокран протаранив 21 автомобіль. В результаті дорожно-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки за допомогою лікарів звернулися три людини.

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