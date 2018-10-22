В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались преимущественно в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 22 октября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались в центральной части города, на Подоле, Куреневке, Лукьяновке, перекрыто движение в районе станции метро "Героев Днепра", а также на Виноградаре - на участке проспекта Правды от ул. Газопроводной до ул. Маршала Гречко.

В частности, пробки образовались на ул. Автозаводская, ул. Новоконстантиновская, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, проспекте Победы, в районе станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", в районе Шулявского моста, на Чоколовском бульваре, проспекте Ваалерия Лобановского, на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, в районе "Золотых ворот", "Театральной", "Олимпийской", на бульварах Леси Украины и Дружбы Народов, в районе "Выдубичей" и на Голосеевском проспекте.

На левом берегу Киева движение осложнено на Позняках, Дарнице и Троещине. В частности, пробки наблюдаются в районе станций метро "Осокорки", "Позняки", "Бориспольская", "Левобережная" и "Дарница". Кроме того, в пробках стоит мост Метро и Южный мост. Затруднено движение и по мосту Патона, где на данный момент проводятся дорожные работы.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 16 октября текущего года полиция начала штрафовать водителей за превышение скорости. Так, за превышение скорости предусмотрен штраф от 255 до 510 гривен.

Отметим, также сообщалось, что согласно решению Киеврады от 9 октября, на 17 улицах Киева разрешили ездить со скоростью движения до 80 км/час.