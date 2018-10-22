У Києві утворилися численні затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно в центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 22 жовтня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці затори утворилися в центральній частині міста, на Подолі, Куренівці, Лук'янівці, перекрито рух в районі станції метро "Героїв Дніпра", а також на Виноградарі - на ділянці проспекту Правди від вул. Газопровідної до вул. Маршала Гречка.

Зокрема, затори утворилися на вул. Вернадського, вул. Новокостянтинівська, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, проспекті Перемоги, в районі станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", в районі Шулявського мосту, на Чоколівському бульварі, проспекті Ваалерия Лобановського, на Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, в районі "Золотих воріт", "Театральної", "Олімпійської", на бульварах Лесі України і Дружби Народів, в районі "Видубичів" і на Голосіївському проспекті.

На лівому березі Києва рух ускладнено на Позняках, Дарниці і Троєщині. Зокрема, затори спостерігаються в районі станцій метро "Осокорки", "Позняки", "Бориспільська", "Лівобережна" і "Дарниця". Крім того, в пробках стоїть міст Метро та Південний міст. Ускладнено рух по мосту Патона, де на даний момент проводяться дорожні роботи.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 16 жовтня поточного року поліція почала штрафувати водіїв за перевищення швидкості. Так, за перевищення швидкості передбачений штраф від 255 до 510 гривень.

Зазначимо, також повідомлялося, що згідно з рішенням Київради від 9 жовтня, на 17 вулицях Києва дозволили їздити зі швидкістю руху до 80 км/год.