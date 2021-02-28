В Киеве на Оболони горит рынок

Прямо сейчас пылает мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле АТБ). Спасатели уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется.

"Прямо сейчас горит мини-рынок на Маршала Малиновского, 5 (возле АТБ). Спасатели уже работают на месте. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.

На место прибыли спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв и пожар произошли в одной из палат на втором этаже больницы в Черновцах, которая принимает пациентов с COVID. В результате погиб один человек, еще одна пострадавшая. Впоследствии умер еще один человек.

РБК-Украина писало, что в Одессе произошел пожар в следственном изоляторе, где находится приговоренный к 7 годам в'тюрьмы активист Сергей Стерненко.