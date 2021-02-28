У Києві на Оболоні горить ринок

Прямо зараз палає міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (поблизу АТБ). Рятувальники вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується.

"Прямо зараз палає міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (поблизу АТБ). Рятувальники вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули рятувальники. Інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух і пожежа сталися в одній з палат на другому поверсі лікарні в Чернівцях, яка приймає пацієнтів з COVID. В результаті загинула одна людина, ще одна постраждала. Згодом померла ще одна людина.

РБК-Україна писало, що в Одесі сталася пожежа в слідчому ізоляторі, де перебуває засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко.