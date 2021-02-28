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У Києві на Оболоні горить ринок

Автор: Инна Собора

У Києві ввечері 28 лютого виникла пожежа на вулиці Маршала Малиновського. Горить міні-ринок.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

На місце прибули рятувальники. Інформації про постраждалих поки немає.

"Прямо зараз палає міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (поблизу АТБ). Рятувальники вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.

Прямо зараз палає міні-ринок на Маршала Малиновського, 5 (поблизу АТБ). Рятувальники вже працюють на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується.

Posted by Киев Оперативный on Sunday, February 28, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух і пожежа сталися в одній з палат на другому поверсі лікарні в Чернівцях, яка приймає пацієнтів з COVID. В результаті загинула одна людина, ще одна постраждала. Згодом померла ще одна людина.

РБК-Україна писало, що в Одесі сталася пожежа в слідчому ізоляторі, де перебуває засуджений до 7 років в'язниці активіст Сергій Стерненко.

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Новини України пожежаКиїв
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