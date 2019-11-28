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В Киеве обокрали Национальный союз журналистов

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 10:38
В Киеве обокрали Национальный союз журналистов
Фото: НСЖУ (из открытых источников)

По данному факту следователи начали уголовное производство

Из офиса Национального союза журналистов похитили деньги. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в течение ночи неизвестные попали в помещение через балкон и похитили из сейфа денежные средства. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия выясняются.

"Сегодня утром в полицию поступило сообщение о краже на улице Крещатик. На место происшествия сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.

Фото: место происшествия (facebook.com/sergiy.tomilenko)

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году в Киеве обокрали квартиру тогда еще заместителя министра экономического развития Максима Нефедова. Квартиру в Печерском районе обокрали, когда чиновник был на фестивале Burning man в штате Невада, США.

Также в Шевченковском районе Киева трое мужчин обокрали квартиру, из которой вынесли ценностей на общую сумму около двух миллионов гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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