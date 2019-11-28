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У Києві обікрали Національну спілку журналістів

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 10:38
У Києві обікрали Національну спілку журналістів
Фото: НСЖУ (з відкритих джерел)

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження

З офісу Національної спілки журналістів викрали кошти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Повідомляється, що протягом ночі невідомі потрапили у приміщення через балкон та викрали з сейфу грошові кошти. Сума збитку та обставини події з’ясовуються.

"Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Хрещатик. На місце події відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (facebook.com/sergiy.tomilenko)

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулого року в Києві обікрали квартиру тоді ще заступника міністра економічного розвитку Максима Нефьодова. Квартиру в Печерському районі обікрали, коли чиновник був на фестивалі Burning man в штаті Невада, США.

Також в Шевченківському районі Києва троє чоловіків обікрали квартиру, з якої винесли цінностей на загальну суму близько двох мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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