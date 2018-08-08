В Киеве обнаружили более 20 нелегалов-посетителей чемпионата мира по футболу в РФ

Нелегалы с территории РФ попали в Украину и направлялись в страны Шенгенской зоны

Полицейские 8 августа обнаружили в Киеве более 24 граждан Народной Республики Бангладеш, которые приехали на чемпионат мира по футболу в Российской Федерации (РФ). Впоследствии "болельщики" нелегально проникли на территорию Украины, сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что вопреки действующему законодательству и в обход пограничного контроля нелегалы попали в Украину, откуда планировали добраться до стран Шенгенской зоны. Граждан Бангладеш обнаружили на территории вещевого рынка, расположенного в Деснянском районе Киева

"Все 24 лица являются гражданами Народной Республики Бангладеш. В обход пункта пограничного контроля они попали на территорию нашего государства. Из Украины иностранцы хотели незаконно попасть в страны Шенгенской зоны. Всех нелегальных мигрантов доставили в Государственную миграционную службу для принятия решения относительно их дальнейшего пребывания в Украине,- сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли государственную границу Украины. Также полиция устанавливает лиц, которые могли способствовать нелегалам в пересечении границы.

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы за первое полугодие 2018 года зафиксировали увеличение выявленных нелегальных мигрантов на 22%.