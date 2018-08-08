У Києві виявили понад 20 нелегалів-відвідувачів чемпіонату світу з футболу в РФ

Новини Надзвичайні події 08.08.2018 - 23:59
Фото: затримання нелегалів
Фото: затримання нелегалів

Нелегали з території РФ потрапили в Україну та прямували в країни Шенгенської зони

Поліцейські 8 серпня виявили у Києві понад 24 громадян Народної Республіки Бангладеш, котрі приїхали на чемпіонату світу з футболу в Російській Федерації (РФ). Згодом "вболівальники" нелегально пробралися на територію України, повідомили у Національної поліції України.

Зазначається, що всупереч чинному законодавству та в обхід прикордонного контролю нелегали потрапили в Україну, звідки планували дістатися до країн Шенгенської зони. Громадян Бангладеш виявили на території речового ринку, розташованого у Деснянському районі Києва

"Усі 24 особи є громадянами Народної Республіки Бангладеш. В обхід пункту прикордонного контролю вони потрапили на територію нашої держави. З України іноземці хотіли незаконно потрапити до країн Шенгенської зони. Усіх нелегальних мігрантів доставили до Державної міграційної служби для прийняття рішення щодо їхнього подальшого перебування в Україні,- повідомили в поліції.

Також наразі правоохоронці встановлюють, де і за яких обставин іноземці перетнули державний кордон України. Також поліція встановлює осіб, які могли сприяти нелегалам у перетині кордону.

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби за І півріччя 2018 року зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%.

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Теги:  ЧМ-2018,  нелегалы,  Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС