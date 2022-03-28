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В Киеве обломки сбитой ракеты попали в частный дом

Фото: в Киеве обломки ракеты попали в дом (фото t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Дарницком районе Киеве вечером 27 марта сбили российскую ракету, которая попала на территорию частной усадьбы. В результате произошло масштабное возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Информация о пожаре поступила диспетчерам Службы спасения в 23:12. Спасатели установили, что возгорание произошло из-за попадания обломков ракеты в частный дом.

Локализовать пожар удалось в 0:27 в понедельник, 28 марта, на площади 100 квадратных метров, а полностью ликвидировать - в 1:24.

От ГСЧС привлекли 8 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, в небе над Одесской областью была сбита российская ракета.

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