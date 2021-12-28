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В Киеве и области ожидаются отключения электричества: график и адреса

Автор: Иванна Шовкун

На этой неделе в Киеве и Киевской области будут плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании ДТЭК.

С 28 по 31 декабря подача электроэнергии по многим адресам будет приостановлена. В частности, это касается разных районов столицы. Потому без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений.

График отключения электроэнергии в Киеве:

28 декабря

29 декабря

30 декабря

31 декабря

Напомним, в Украине может существенно подорожать электричество.

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Электроэнергия