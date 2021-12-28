В Киеве и области ожидаются отключения электричества: график и адреса

На этой неделе в Киеве и Киевской области будут плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ на подстанциях и воздушных линиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании ДТЭК.
С 28 по 31 декабря подача электроэнергии по многим адресам будет приостановлена. В частности, это касается разных районов столицы. Потому без света останутся десятки жилых домов, офисов и других общественных учреждений.
График отключения электроэнергии в Киеве:
28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря