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У Києві та області очікуються відключення електрики: графік та адреси

Автор: Іванна Шовкун

Цього тижня у Києві та Київській області будуть планові відключення електрики. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на підстанціях та повітряних лініях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії ДТЕК.

З 28 по 31 грудня подачу електроенергії за багатьма адресами буде припинено. Зокрема це стосується різних районів столиці. Тому без світла залишаться десятки житлових будинків, офісів та інших громадських установ.

Графік відключення електроенергії у Києві:

28 грудня

29 грудня

30 грудня

31 грудня

Нагадаємо, в Україні може суттєво подорожчати електрика.

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Електроенергія