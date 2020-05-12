В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский гидрометцентр".

Ночью местами прогнозируют небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град. Температура ночью 12-15 градусов, днем около 20 градусов, во второй половине дня резкое понижение температуры.



"Штормовое предупреждение по Киеву и области. 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что погода в Украине во вторник, 12 мая, испортится, ожидаются грозовые дожди и похолодание. По всей территории страны, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и аннексированного Крыма, будут лить грозовые дожди в дневное и ночное время суток.

Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник, 11 мая, высота снежного покрова в Карпатах местами достигает полуметра. Температура воздуха достигает 12,4 градуса, ветер юго-восточный 2-4 м/с, облачно.