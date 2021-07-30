В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве и Киевской области синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Опасность будет сохраняться 31 июля и 1 августа.
"31 июля-1 августа в Киеве и большинстве районов области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
При этом в КГГА напомнили правила пожарной безопасности во время отдыха на природе:
- разводить костер в лесу - опасно, лучше воспользоваться сложным мангалом;
- если все же разжигать костер, то сделайте это, по возможности, на месте предыдущего;
- место разжигания огня очистите от сухой травы, листьев, веток и прочего мусора, обложите его камнями или обсыпьте почвой;
- не оставляйте костер без присмотра;
- когда оставляете место отдыха, обязательно заливайте костер водой или засыпайте песком, убедитесь, что огонь полностью потушен;
- мусор, который не горит, заберите с собой (целлофан, пластиковый и стеклянный сосуд);
- не забывайте, что брошенные пустые бутылки, непогашенные спички, сигареты могут стать причиной возгорания сухой травы и, как следствие, пожара.