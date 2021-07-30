RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: РБК-Україна

У Києві та Київській області синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Небезпека буде зберігатися 31 Липня і 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"31 Липня - 1 серпня в Києві та більшості районів області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в КМДА нагадали правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:

  • розводити багаття в лісі - небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
  • якщо все ж розпалювати багаття, то зробіть це, по можливості, на місці попереднього;
  • місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілок та іншого сміття, обкласти його камінням або обсипте ґрунтом;
  • не залишайте багаття без нагляду;
  • коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково заливайте багаття водою або засинайте піском, переконайтеся, що вогонь повністю погашений;
  • сміття, яке не горить, заберіть з собою (целофан, пластиковий і скляну посудину);
  • не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, сигарети можуть стати причиною загоряння сухої трави і, як наслідок, пожежі.
Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Києвіпожарная опасность