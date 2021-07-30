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В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Пятница 30 июля 2021 16:55
В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности Фото: В Киеве и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве и Киевской области синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Опасность будет сохраняться 31 июля и 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"31 июля-1 августа в Киеве и большинстве районов области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА напомнили правила пожарной безопасности во время отдыха на природе:

  • разводить костер в лесу - опасно, лучше воспользоваться сложным мангалом;
  • если все же разжигать костер, то сделайте это, по возможности, на месте предыдущего;
  • место разжигания огня очистите от сухой травы, листьев, веток и прочего мусора, обложите его камнями или обсыпьте почвой;
  • не оставляйте костер без присмотра;
  • когда оставляете место отдыха, обязательно заливайте костер водой или засыпайте песком, убедитесь, что огонь полностью потушен;
  • мусор, который не горит, заберите с собой (целлофан, пластиковый и стеклянный сосуд);
  • не забывайте, что брошенные пустые бутылки, непогашенные спички, сигареты могут стать причиной возгорания сухой травы и, как следствие, пожара.
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