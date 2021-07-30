У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: у Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У Києві та Київській області синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Небезпека буде зберігатися 31 Липня і 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"31 Липня - 1 серпня в Києві та більшості районів області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
При цьому в КМДА нагадали правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:
- розводити багаття в лісі - небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
- якщо все ж розпалювати багаття, то зробіть це, по можливості, на місці попереднього;
- місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілок та іншого сміття, обкласти його камінням або обсипте ґрунтом;
- не залишайте багаття без нагляду;
- коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково заливайте багаття водою або засинайте піском, переконайтеся, що вогонь повністю погашений;
- сміття, яке не горить, заберіть з собою (целофан, пластиковий і скляну посудину);
- не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, сигарети можуть стати причиною загоряння сухої трави і, як наслідок, пожежі.