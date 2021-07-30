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У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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П'ятниця 30 липня 2021 16:55
У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: у Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві та Київській області синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Небезпека буде зберігатися 31 Липня і 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"31 Липня - 1 серпня в Києві та більшості районів області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в КМДА нагадали правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:

  • розводити багаття в лісі - небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
  • якщо все ж розпалювати багаття, то зробіть це, по можливості, на місці попереднього;
  • місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілок та іншого сміття, обкласти його камінням або обсипте ґрунтом;
  • не залишайте багаття без нагляду;
  • коли залишаєте місце відпочинку, обов'язково заливайте багаття водою або засинайте піском, переконайтеся, що вогонь повністю погашений;
  • сміття, яке не горить, заберіть з собою (целофан, пластиковий і скляну посудину);
  • не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, сигарети можуть стати причиною загоряння сухої трави і, як наслідок, пожежі.
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