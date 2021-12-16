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В Киеве обезвредили террористов ИГИЛ. Среди них было 5 граждан РФ

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ прекратили деятельнойсть центра международной террористической организации "Исламское государство" в Киеве. У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года.

По предварительным данным, в группировку входили 12 человек. Пятеро из них - граждане РФ, которые находились в розыске за преступления в разных странах мира.

Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ установили факты их переписки с людьми, которые находятся в Сирии и участвующими в боевых действиях.

Злоумышленники пытались скрыться от правоохранителей, потому поселились по отдельным адресам разных районов Киева. У них провели обыски, где обнаружили и изъяли оружие и патроны к нему, поддельные документы, телефоны. Все эти предметы направили на экспертизу.

Фото: в Киеве разоблачили группировку ИГИЛ (ssu.gov.ua)

Фигурантам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Следственные действия продолжаются.

Напомним, Служба безопасности Украины противодействует контрабанде ядовитых химических веществ, которые угрожают государственной и международной безопасности. Ликвидирован транснациональный канал нелегального перемещения российской ртути в ЕС.

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Служба безопасности Украины