У Києві знешкодили терористів ІДІЛ. Серед них було 5 громадян РФ

Встановлено, що керівником угруповання був один із лідерів ІДІЛ, якого СБУ затримала та екстрадувала до Грузії у травні 2020 року.

За попередніми даними, до угруповання входили 12 осіб. П'ятеро з них - громадяни РФ, які перебували у розшуку за злочини у різних країнах світу.

Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків Ісламської держави на території Близького Сходу. Співробітники СБУ встановили факти їх листування з людьми, які перебувають у Сирії та беруть участь у бойових діях.

Зловмисники намагалися втекти від правоохоронців, тому оселилися за окремими адресами різних районів Києва. У них провели обшуки, де виявили та вилучили зброю та патрони до неї, підроблені документи, телефони. Усі ці предмети направили на експертизу.

Фото: у Києві викрили угруповання ІДІЛ (ssu.gov.ua)

Фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Слідчі дії продовжуються.