ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Метро Киева изменит график на Новый год: могут закрыть центральные станции

Автор: РБК-Украина

В Киеве в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. В частности, метро и фуникулера.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, с 31 декабря до 1 января в столице метро будет работать на два часа дольше.

Кроме того, возможны ограничения на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

Самые читаемые новости

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

Также в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать столичный фуникулер.

Напомним, Кабинет министров разрешил продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь. Они будут работать до 7:00. Однако ограничения по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

Кроме того, Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.

Добавим, что с 8 января в Украине ужесточат карантин. Он будет действовать до 24 января 2021 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКиевметротранспортфуникулерНовый год