Метро Києва змінить графік на Новий рік: можуть закрити центральні станції

У Києві в новорічну ніч буде продовжено роботу громадського транспорту. Зокрема, метро та фунікулера.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 31 грудня до 1 січня в столиці метро буде працювати на дві години довше.

Крім того, можливі обмеження на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Також у новорічну ніч цілодобово буде працювати столичний фунікулер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив продовжити роботу ресторанів у новорічну ніч. Вони будуть працювати до 7:00. Однак обмеження за кількістю відвідувачів у закладах залишилися незмінними.

Крім того, Кабмін продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

Додамо, що з 8 січня в Україні посилять карантин. Він діятиме до 24 січня 2021 року.