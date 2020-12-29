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Метро Києва змінить графік на Новий рік: можуть закрити центральні станції

Автор: РБК-Україна

У Києві в новорічну ніч буде продовжено роботу громадського транспорту. Зокрема, метро та фунікулера.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з 31 грудня до 1 січня в столиці метро буде працювати на дві години довше.

Крім того, можливі обмеження на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

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"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

Також у новорічну ніч цілодобово буде працювати столичний фунікулер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив продовжити роботу ресторанів у новорічну ніч. Вони будуть працювати до 7:00. Однак обмеження за кількістю відвідувачів у закладах залишилися незмінними.

Крім того, Кабмін продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

Додамо, що з 8 січня в Україні посилять карантин. Він діятиме до 24 січня 2021 року.

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