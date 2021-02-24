В Киеве ночью и утром прогнозируют туман

Ночью и утром четверга, 25 февраля, в Киеве возможно ухудшение видимости из-за тумана. Киевскую область также предупреждают о ночном и утреннем тумане.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале .

"Погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог. ГСЧС обращается к водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными", - отметили спасатели.

Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, из-за тумана видимость в Киеве и области будет ограничена до 200 - 500 метров. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Напомним, завтра в Украину придет резкое потепление. Местами температура воздуха резко поднимется до +15 градусов.

Добавим, в ближайшие три дня в Украине прогнозируют температурные качели. В одних областях воздух прогреется до +16, а в других - будут держаться морозы до -15.

Кроме того, недавно украинские синоптики рассказали, какой будет погода до конца февраля. Прогнозируют потепление.