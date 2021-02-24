В Украину придет резкое потепление: где будут весенние +15

Погода в Украине принесет сильное потепление. Местами температура повысится до +15 градусов, будет солнечно и малоооблачно. Такая синоптическая ситуация ожидается в четверг и пятницу, а в субботу нагрянет атмосферный фронт с похолоданием и дождями.

Теплая погода установится уже 25 февраля. Осадки в этот день не предвидятся, будет переменная облачность.

Синоптики прогнозируют, что очаги ночных морозов все еще сохранятся на Востоке и юго-востоке: здесь будет -2... -8 градусов, а в Луганской области -11... -13 мороза. На остальных территориях ночью от -3 до +2 тепла.

Днем температурные показатели тоже будут очень разными по всей территории: на Западе, в Винницкой и Одесской области +10... +15, на Востоке от -1 до +3 градусов, а на остальной территории +2... +8 тепла.

В Киеве в четверг синоптики прогнозируют днем +6... +8, ночью 0... +2, без осадков.

Погода в Украине 25 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

В пятницу, 26 февраля будет солнечный и очень теплый день, без осадков. Температура днем +9... +15, кроме Востока - здесь +5... +8. Ночью по стране от -1 до +3 градусов.

В Киеве пятница будет теплой и солнечной. Температура днем +9... +11, ночью +1... +3.

Погода в Украине 26 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 27 февраля в страну ворвется атмосферный фронт с дождями, а на Востоке - дожди с мокрым снегом. Температура днем +2... +8, в Крыму - от +10 до +12. Ночью +1... +5, а в восточных областях -1... +2.

В Киеве дождь, днем +4... +6, ночью +1... +3 градусов.

Погода в Украине 27 февраля (скрин: meteo.gov.ua)