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В Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз до конца февраля

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 20:30
В Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз до конца февраля Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет настоящее весеннее тепло до конца февраля. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура достигнет +10 градусов.

Прогнозом с нами поделились синоптики ресурса Gismeteo и Метеопрог.

Так, ресурс Gismeteo прогнозирует, что самыми теплыми областями до конца зимы будут южные и западные. Более "скромные" температуры ожидаются на Севере и Востоке, но и здесь потеплеет.

Самым теплым днем, судя по прогнозу, станет пятница, 26 февраля. День обещает быть солнечным и сухим на большинстве территории, а температура прогреется до +8... +10 градусов.

Ну а среда, 24 февраля, принесет небольшое похолодание и осадки в северо-восточную часть страны.

После пятницы столбики термометров немного опустятся вниз, но критического похолодания до конца зимы уже не будет.

В Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз до конца февраляВ Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз до конца февраляВ Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз до конца февраляВ Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз до конца февраля

Прогноз погоды в Украине до конца февраля (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Метеопрог также прогнозируют, что на этой неделе среда, 24 февраля, станет самой холодной. 26 числа потеплеет, но затем температура снова немного снизится. По крайней мере, такой прогноз они дают по Киеву.

В Украину идет настоящая весна: синоптики дали прогноз до конца февраля

Погода в Киеве до конца февраля (скрин: meteoprog.ua)

О кратковременном похолодании 24 февраля предупредила и синоптик Наталка Диденко, которая рассказала, где в среду будет снег, мокрый снег и дождь.

Ранее мы писали также, что в Киев пришло резкое потепление, которое вызвало таяние снега. В одном из районов школьникам пришлось добираться до места учебы, цепляясь за забор.

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