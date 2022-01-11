В Киеве ночью сократят работу скоростного трамвая: список маршрутов
Фото: в Киеве ночью сократят работу скоростного трамвая (фото facebook.com/Kyivpastrans)
В ночь на 12 января в Киеве сократят режим работы скоростных трамваев маршрутов №1 и №3. Проводят ремонт пути.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастрансу".
Движение трамваев по улице Покотила - бульвар Кольцова будет закрыто с 00:30 до 05:00.
График последних отправлений трамваев:
- маршрут №1 - от ст. "Старовокзальная" в 23:49 и 00:01 и от "Михайловская Борщаговка" в 23:10 и 23:21;
- маршрут №3 - от ст. "Старовокзальная" в 23:32 и 23:44 и от ст. "Ромена Роллана" в 23:04 и 23:16.