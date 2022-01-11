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У Києві вночі скоротять роботу швидкісного трамваю: список маршрутів

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Вівторок 11 січня 2022 17:32
У Києві вночі скоротять роботу швидкісного трамваю: список маршрутів Фото: у Києві вночі скоротять роботу швидкісного трамваю (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч проти 12 січня у Києві скоротять режим роботи швидкісних трамваїв маршрутів №1 та №3. Проводять ремонт колії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київпастрансу".

Рух трамваїв по вулиці Покотила - бульвар Кольцова буде закрито з 00:30 до 05:00.

Графік останніх відправлень трамваїв:

  • маршрут №1 - від ст. "Старовокзальна" о 23:49 та 00:01 й від "Михайлівська Борщагівка" о 23:10 та 23:21;
  • маршрут №3 - від ст. "Старовокзальна" о 23:32 та 23:44 й від ст. "Ромена Роллана" о 23:04 та 23:16.
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