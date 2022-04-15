В Киеве ночью раздавались взрывы: часть области обесточена

В ночь с 14 на 15 апреля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие этого часть Киевской области обесточена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
Также сообщается, что российские оккупанты угрожают жизни и безопасности жителей Киевской, Черниговской и Сумской областей - враг осуществляет обстрелы освобожденных территорий.
Кроме того, вчера российские террористические войска обстреляли территорию Ахтырского района Сумской области. Под огонь попало село Поповка. В результате обстрела повреждены дома мирных жителей.
Вчера оккупанты попали в один из частных домов в районе Городни Черниговской области. В частности, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".
"Военные террористы РФ пытаются уничтожить все, до чего могут дотянуться, ежедневно совершая преступления против человечности и военные преступления, предусмотренные статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и нарушая нормы Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - написала Денисова.
Ранее мы сообщали, что в Киевскую область вернулась вода, электричество и газоснабжение.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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