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В Киеве ночью раздавались взрывы: часть области обесточена

Киев (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В ночь с 14 на 15 апреля в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Вследствие этого часть Киевской области обесточена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Также сообщается, что российские оккупанты угрожают жизни и безопасности жителей Киевской, Черниговской и Сумской областей - враг осуществляет обстрелы освобожденных территорий.

Кроме того, вчера российские террористические войска обстреляли территорию Ахтырского района Сумской области. Под огонь попало село Поповка. В результате обстрела повреждены дома мирных жителей.

Вчера оккупанты попали в один из частных домов в районе Городни Черниговской области. В частности, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

"Военные террористы РФ пытаются уничтожить все, до чего могут дотянуться, ежедневно совершая преступления против человечности и военные преступления, предусмотренные статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и нарушая нормы Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - написала Денисова.

Ранее мы сообщали, что в Киевскую область вернулась вода, электричество и газоснабжение.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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