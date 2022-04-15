В Киеве ночью раздавались взрывы: часть области обесточена

Также сообщается, что российские оккупанты угрожают жизни и безопасности жителей Киевской, Черниговской и Сумской областей - враг осуществляет обстрелы освобожденных территорий.

Кроме того, вчера российские террористические войска обстреляли территорию Ахтырского района Сумской области. Под огонь попало село Поповка. В результате обстрела повреждены дома мирных жителей.

Вчера оккупанты попали в один из частных домов в районе Городни Черниговской области. В частности, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У".

"Военные террористы РФ пытаются уничтожить все, до чего могут дотянуться, ежедневно совершая преступления против человечности и военные преступления, предусмотренные статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и нарушая нормы Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - написала Денисова.