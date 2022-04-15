У Києві вночі лунали вибухи: частина області знеструмлена

Також повідомляється, що російські окупанти загрожують життю та безпеці жителів Київської, Чернігівської та Сумської областей - ворог здійснює обстріли звільнених територій.

Окрім того, вчора російські терористичні війська обстріляли територію Охтирського району Сумської області. Під вогонь потрапило село Попівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки мирних жителів.

Учора окупанти поцілили в один з приватних будинків в районі Городні Чернігівської області. Зокрема, удару було завдано з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

"Військові терористи РФ намагаються знищити все, до чого можуть дотягнутися, щодня вчиняючи злочини проти людяності та воєнні злочини, передбачені статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та порушуючи норми Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - написала Денісова.