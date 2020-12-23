В Киеве ночью полицейские устроили погоню со стрельбой, есть пострадавший

В Киеве правоохранители устроили погоню за нарушителем правил дорожного движения. В ходе погони один из правоохранителей произвел несколько выстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Как сообщили в полиции, патрульные составляли протокол на водителя, который управлял автомобилем с признаками опьянения. Для привлечения свидетелей они останавливали другие автомобили. Так же хотели остановить и Hyundai, но водитель этого автомобиля только добавил скорости и уехал.

После этого полицейские устроили погоню за ним. Водитель осуществлял проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и игнорировал обращение правоохранителей.

На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, но он протаранил служебный автомобиль и двинулся дальше. Потом правоохранитель совершил несколько выстрелов в сторону Hyundai, он остановился. В результате стрельбы водитель автомобиля получил ранение.

"Из его головы врачи извлекли резиновую пулю от травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель автомобиля сбил двух людей на смерть.

Отметим, что на трассе Киев-Чоп во Львовской области в лобовом ДТП пострадали 10 человек, в том числе дети. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в легковое авто.