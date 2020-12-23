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У Києві вночі поліцейські влаштували погоню зі стріляниною, є постраждалий

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві правоохоронці влаштували погоню за порушником правил дорожнього руху. В ході погоні один з правоохоронців здійснив декілька пострілів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Як повідомили у поліції, патрульні складали протокол на водія, який керував з ознаками сп'яніння. Для залучення свідків вони зупиняли інші автомобілі. Так само хотіли спинити і Hyundai, але водій цього автомобілю тільки додав швидкості і поїхав.

Після цього поліцейські влаштували погоню за ним. Водій здійснював проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб і ігнорував звернення правоохоронців.

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На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, але він протаранив службовий автомобіль і рушив далі. Потім правоохоронець здійснив декілька пострілів в сторону Hyundai, він зупинився. В результаті стрілянини водій автомобіля отримав поранення.

"Із його голови лікарі дістали гумову кулю від травматичного пістолета", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Водій автомобіля збив двох людей на смерть.

Зазначимо, на трасі Київ-Чоп у Львівській області в лобовому ДТП постраждали 10 осіб, у тому числі діти. Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в легкове авто.

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