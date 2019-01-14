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У Києві вночі чоловік обстріляв двері школи

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 11:49
У Києві вночі чоловік обстріляв двері школи
Фото: вилучена зброя (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисник із пневматичної зброї стріляв у двері школи

У Києві вчора, 13 січня 2019 року, сталася стрілянина біля школи у Святошинському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як зазначається, правоохоронцям зателефонувала жінка, яка працює у школі, і повідомила про постріли.

"Близько 22-ї години, перебуваючи на чергуванні, у вікні вона помітила чоловіка зі зброєю в руках. Він кілька разів вистрілив у вхідні двері та втік", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, попередньо - пневматичний, та металеві кульки. Наразі правоохоронці затримали зловмисника, ним виявився раніше не судимий 50-річний місцевий мешканець. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

 

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 січня у Києві група невідомих намагалася блокувати роботу одного з підрозділів Національної поліції України.

Як писало РБК-Україна, у Києві на вулиці Будівельників сталась стрілянина, в результаті якої отримав поранення 23-річний хлопец.

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