В Киеве ночью горела автобаза

В Киеве пожарные ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управление ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что сообщение о пожаре на территории бывшей автобазы на ул. Гната Хоткевича, 34, что в Днепровском районе столицы, поступило 7 июня, в 02:35.

К месту вызова немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в которой находился легковой автомобиль.

В 03:17 пожар удалось локализовать, а в 03:24 - ликвидировать.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава подразделений Главного управления.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что на птицефабрике "Ясенсвит" Васильковском районе 30 км от Киева произошел масштабный пожар, в связи с чем в столице проводились замеры воздуха.

РБК-Украина писало, что в поселке городского типа Андреевка Балаклейского района Харьковской области в воскресенье, 2 июня, случился пожар на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти.